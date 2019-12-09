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 Для прохождения зимы запасы газа должны превышать 19 миллиардов кубометров к концу декабря, – оператор ГТС

Для гарантированного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов запасы газа в подземных хранилищах на конец декабря должны составлять не менее 19 млрд кубометров.

Об этом генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил в интервью БизнесЦензор.

"На сегодня в ПХГ находится 20,18 млрд куб. м газа. Для успешного прохождения зимы наша модель предполагает, что на конец декабря в ПХГ должно быть не менее 19 млрд куб. м", – сообщил Макогон.

Глава оператора ГТС отметил, что объем запасов в ПХГ зависит от поставщиков газа.

"К сожалению, все еще не принят новый порядок формирования страхового запаса газа всеми поставщиками газа. Поэтому сейчас формально у поставщиков нет обязательства создавать такой запас. Однако президент подписал указ №874 от 2 декабря 2019 года, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), согласно которому вопрос создания такого запаса будет наконец-то урегулирован", – уточнил Макогон.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 декабря "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности". Среди прочего, документом правительству поручено урегулировать вопрос определения объемов страхового запаса природного газа на 2020 год.

Украина с 1 ноября по 7 декабря 2019 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 7% (на 1,53 млрд куб. м) – до 20,25 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164301
 
 
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Для прохождения зимы запасы газа

Остановят пару предприятий,работяг на три месяца за свой счет и все дела!
А по большому счету можно что-то компенсировать электроэнергией,но ждут пока замерзающий народ начнет дебоширить...
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