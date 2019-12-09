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 "Укрэнерго" подало в суд на Министерство энергетики

НЭК "Укрэнерго" подало иск в Окружной административный суд Киева с просьбой признать противоправной бездеятельность Минэкоэнерго, которое затягивает согласование инвестиционной программы компании на 2020 год.

"Укрэнерго" также просит суд обязать министерство как можно скорее согласовать этот документ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается в сообщении, "Укрэнерго" подало инвестпрограмму на рассмотрение Минэкоэнерго еще 25 сентября.

"Критичность ситуации заключается в том, что без согласования инвестпрограммы со стороны отраслевого министерства "Укрэнерго" не может представить ее на утверждение в НКРЭКУ. В то же время, если инвестпрограмма на 2020 год не будет согласована до конца текущего года, уже с 1 января 2020 года автоматически заблокируется возможность для реализации всех проектов строительства и реконструкции сетей, осуществление расчетов с контрагентами-подрядчиками, в том числе – в рамках международных инвестпроектов", – пояснили в компании.

Инвестиционная программа разрабатывается НЭК "Укрэнерго" и утверждается регулятором ежегодно, а также проходит открытое обсуждение. После этого проект документа подается на согласование Минэкоэнерго как орган, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в электроэнергетическом комплексе и согласовывает инвестиционные программы оператора системы передачи и операторам системы распределения.

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Разработанный НЭК "Укрэнерго" проект инвестиционной программы на 2020 год прошел открытое обсуждение 23 сентября и получил согласие от 22 облгосадминистраций. 25 сентября проект инвестиционной программы был представлен Минэкоэнерго для согласования. Однако "Укрэнерго" не получило после этого ни замечаний к документу, ни его согласования. При этом, в соответствии с законодательством срок рассмотрения такого вида документов не может превышать одного месяца с даты поступления.

Напомним, это не первый иск "Укрэнерго" против министерства. Так, 15 июля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск компании к Минэнергоугля и признал противоправным его бездействие по длительному блокированию согласования платежных поручений для контрагентов НЭК "Укрэнерго", которые реализовывали ряд международных инвестпроектов, в частности, создание программного обеспечения для балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг – платформы Market management system (MMS).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164293
 
 
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