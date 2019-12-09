 Московский суд приговорил экс-министра Рудьковского к двум годам тюрьмы

Согласно приговору российского суда, Рудьковского признали виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Кроме того, суд взыскал с Рудьковского по гражданским искам в пользу МИД России 5,75 млн рублей и в пользу страховой компании АО "Согаз" – 8,29 млн рублей.

Процесс в отношении Рудьковского прошел без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и раскаялся. Суд также учел смягчающие обстоятельства – частичное возмещение Рудьковским материального ущерба в размере 2 млн рублей, наличия у него на иждивении малолетних детей и положительных характеристик, поведения в период следствия и раскаяния.

Кроме того, суд зачел Рудьковскому время нахождения под арестом из расчета день в СИЗО за полтора в колонии общего режима. Таким образом, в заключении экс-депутату осталось провести около трех месяцев.

Как сообщалось, гособвинение просило приговорить Рудьковского к шести годам колонии.

Бывший депутат Верховной Рады, экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский задержан в Москве в октябре 2018 года.

Напомним, в ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Напомним, Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.