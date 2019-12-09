 Минэкономики предложило обязать согласовывать инвестиции в стратегических сферах

Соответствующие нормы предусматривает законопроект "Об оценке влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Осуществление иностранных инвестиций в стратегические сферы возможно исключительно при условии согласования правомочий в отношении их Межведомственной комиссией по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность Украины по результатам проведения такой оценки. До получения такого согласования иностранные инвесторы обязаны воздержаться от любых действий относительно таких инвестиций", – указывается в тексте законопроекта.

Таким образом, министерство предлагает обязать иностранных инвесторов, которые будут намереваться инвестировать в указанные сферы в Украине, посылать почтовым отправлением ряд документов, в том числе копию аудиторского отчета о финансовом состоянии иностранного инвестора и информацию о структуре собственности иностранного инвестора, его аффилированных лиц.

При этом законопроект не регламентирует, в каких случаях комиссия может заблокировать инвестиции.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что 11 октября 2020 года в Евросоюзе вступит в силу новое законодательство (Регламент (ЕС) 2019/452) о рамочном механизме скрининга (проверки) прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Оно должно усилить обмен информацией о проверках иностранных инвестиций в контексте безопасности и общественного порядка как реакция ЕС на вызовы, связанные с ростом, прежде всего, китайских инвестиций в стратегические активы стран ЕС.

Проверка и мониторинг ПИИ позволяют избегать концентрации иностранного капитала в определенных секторах экономики в виду национальных интересов и безопасности, указывается в документе.

"В Украине отсутствует система проверки и оценки иностранных инвестиций. При этом при внедрении оборота земель сельхозназначения и в случае заключения инвесторами сделок относительно таких земель такие инвестиции будут подлежать обязательной оценке их влияния на национальную безопасность", – указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно прогнозу влияния законопроекта, введение таких требование в краткосрочной перспективе может возыметь негативное влияние – зарегулированность может сдерживать инвестиции в стратегические сферы, а для предприятий этих сфер это будет означать нехватку инвестиционного ресурса. Однако в среднесрочной перспективе ожидания положительные, поскольку номы законопроекта позволять привлекать инвесторов с безупречной репутацией.