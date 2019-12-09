 Мининфраструктуры назвало претендентов на концессию порта Херсон

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В мировой практике, количество участников в концессионных конкурсах колеблется от трех до шести. Мы имеем четыре участника для порта Херсон. Среди участников конкурса есть две успешные международные компании, имеющие опыт работы в портовой отрасли", – сказал Криклий.

В частности, участвовать в конкурсе будет турецкая стивидорная компания Busserk Liman İşletme Loj. Hizm. LTD.ŞTİ и ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум в составе украинской портового оператора ООО "Аскет Шиппинг" – 40% и украинского зернотрейдера ООО "Глобал Грейн" – 60%).

Также на концессию порта претендуют ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум в составе ООО "Петр Ойл энд Кемикалс" – 60%, входящая в группу компаний Georgian industrial Group, и украинского портового оператора АО Risoil S.A. – 40%), а также ООО "Укрморпорт" (консорциум в составе ПАО "Кременчугский речной порт" – 10%, дочернее предприятие "Юран" ООО "ДП Юрол" – 40%, которое связано с украинским портовым оператором Одесского порта "Бруклин-Киев" и ООО "Юридическая компания "Джастис энд ло" – 60%).

По словам министра, объявить победителя конкурса планируют в середине января 2020 года.

Криклий добавил, что в 2020 году планируется реализация еще ряда концессионных проектов.

"Мы совместно с нашими международными партнерами готовим новые концессионные проекты в портах Черноморск, Одесса, Измаил, Бердянск, Мариуполь. Железнодорожные станции – Днепр, Харьков, Винница, Хмельницкий, Николаев, Чоп. Изучаем оптимальный вариант по концессии региональных аэропортов. Хочу заверить, что решение будет взвешенным и в интересах государства", – заявил министр.