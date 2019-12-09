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 Мининфраструктуры готовит проект доставки багажа с поезда в аэропорт

Министерство инфраструктуры Украины изучает возможность запуска пилотного проекта по осуществлению доставки в аэропорты назначения багажа пассажиров, которые добираются на поезде для вылета из украинского аэропорта отправления.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью ЦТС, передает БизнесЦензор.

Отвечая на вопрос о планах на 2020 год, касающихся железной дороги, Криклий заявил: "Хотим запустить пилотный проект по хендлингу, чтобы ваш чемодан с поезда мог сразу добираться до конечной точки, куда вы путешествуете на самолете".

Подробности возможного пилотного проекта пока не уточняются. Можно лишь предположить, что в случае реализации он коснется аэропорта "Борисполь", у которого с конца 2018 года есть железнодорожное сообщение с Центральным железнодорожным вокзалом Киева.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164268
 
 
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