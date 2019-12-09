[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.59 26.04
 Финансы
  532  0
Все про:банки (3631) депозит (246) ставки (67)

 Банки снизили ставки по депозитам во всех валютах

По итогам прошлой недели банки снизили ставки по депозитам во всех валютах.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Так, средние ставки по депозитам в гривне на срок от 6 до 12 месяцев снизились на 0,13 процентного пункта (п.п.) – до 14,57% годовых. Также упали в цене вклады периодом от 3 до 6 месяцев – на 0,12 п.п., до 14,06% годовых.

Депозиты в национальной валюте сроком свыше года подешевели на 0,11 п.п. – до 13,74% годовых. Ставки по вкладам на срок 1-3 месяца снизились на 0,04 п.п. – до 11,70% годовых. В то же время не изменились средние ставки для депозитов на сроки менее месяца (9,77%) и для бессрочных сбережений (7,70%).

Средние ставки по депозитам в долларах максимально снизились для сроков от 3 до 6 месяцев – на 0,06 п.п., до 2,12% годовых. Вклады периодом от полугода до года подешевели на 0,05 п.п. – до 2,56% годовых. Стоимость сбережений сроком более года опустилась на 0,04 п.п. и составляет 2,75% годовых.

При этом не изменились ставки по депозитам в долларах США для периодов до месяца (1,07%) и от месяца до 3 (1,22%). Бессрочные сбережения предлагают 0,53% годовых.

Читайте также: Нацбанк обязал обнародовать полную информацию о стоимости банковских услуг

Средние ставки по депозитам в евро на срок свыше года снизилась на 0,06 п.п. – до 1,98% годовых. Депозиты периодом от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,05 п.п. – до 1,39% годовых.

Доходность вкладов в европейской валюте сроком от полугода до года снизилась на 0,04 п.п. – до 1,78% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,44% годовых. Вклады сроком до месяца предоставляют доходность 0,78% годовых. И только депозиты периодом от месяца до 3 подорожали на 0,03 п.п. и предоставляют 1,17% годовых.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164262
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГСЧС Донбасс Зеленский Киев нормандская четверка Одесса пожар Путин Россия
 
 
 
 
 
 вверх