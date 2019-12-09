 Зеленский подписал последний закон для запуска нового оператора ГТС

Как сообщает пресс-служба главы государства, этот закон – последний из тех, которые необходимо было принять для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы в соответствии с европейскими правилами, передает БизнесЦензор.

Законом предусмотрено освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) до 1 января 2021 года операций по передаче имущества, задействованного для обеспечения транспортировки природного газа магистральными газопроводами.

В частности, законом освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость операции по передаче государственного имущества для обеспечения транспортировки природного газа магистральными газопроводами и деятельности оператора газотранспортной системы на баланс нового оператора ГТС.

Также законом установлены временные особенности налогообложения нового оператора ГТС до 1 января 2022 года.

Кроме того, согласно документу, временно, до 1 января 2021 года не считаются поставкой товаров (услуг) операции по предоставлению (передаче) и возвращение по договору займа природного газа, используемого для обеспечения деятельности по транспортировке природного газа магистральными газопроводами.

Перечень имущества, подпадающего под действие этих норм, а также перечень субъектов хозяйствования с указанным объемом природного газа утверждает Кабинет министров.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 3 декабря.

Ранее, 15 ноября, президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", необходимый для сертификации ОГТСУ.

Напомним, Кабинет министров 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами.