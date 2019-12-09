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Все про:Олимпиада (22) Россия (4270) допинг-контроль (7)

 РФ отстранили от Олимпийских игр и мировых соревнований из-за допинга

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях, сообщает портал Insidethegames, отслеживающий эту тематику.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Он отмечает, что решение было принято единогласно.

Согласно решению ВАДА, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы и других турнирах. Кроме того, Россия не может проводить международные соревнования.

В то же время, в ВАДА не стали вводить полный запрет на участие всех российских спортсменов. Как пишет "Би-би-си", "чистые" российские атлеты смогут выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Флаг РФ присутствовать на соревнованиях не будет, равно как и гимн России в случае триумфа российского атлета, звучать не будет. Данный запрет на гимн и флаг, как подчеркивается в сообщении, коснется, в частности, Олимпиады в Токио 2020 года, а также - чемпионата мира по футболу в Катаре.

Таким образом, если говорить о ближайших Олимпийских играх, повторяется сценарий зимней ОИ-2018 в Южной Корее, когда отечественные спортсмены выступали под нейтральным флагом.

После того, как были вскрыты манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории, комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164231
 
 
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