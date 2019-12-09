 Выручка от экспорта электроэнергии выросла с начала года на 14%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Государственной фискальной службы, в Венгрию за 11 месяцев поставлена электроэнергия на $207,44 млн, Польшу – на $78,28 млн, Молдову – на $38,95 млн, другие страны – на $15,17 млн.

В то же время импорт электроэнергии в Украину за январь-ноябрь 2019 года составил $84,44 млн, в том числе из Беларуси – $34,24 млн, Словакии – $28,8 млн, Венгрии – $13,27 млн, других стран – $8,13 млн.

Как сообщалось, Украина в 2018 году экспортировала электроэнергию на сумму $331,94 млн, в частности в Венгрию – на $189,96млн, Польшу – на $78,76 млн, Молдову – на $53,14 млн, другие страны – на $10,08 млн. В денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в 2018-м возрос на 40,9% по сравнению с 2017 годом.

В натуральном выражении Украина в 2018 году увеличила экспорт электроэнергии на 19,3% (на 999,4 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 6,17 млрд кВт-ч.

Согласно обновленному прогнозному балансу, Украина в 2019 году планирует осуществить экспорт 5,83 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 5,4% ниже показателя 2018 года (6,166 млрд кВт-ч). Импорт ожидается в объеме 1,49 млрд кВт-ч.