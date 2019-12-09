 "Укроборонпром" поднялся в рейтинге мировых производителей вооружений до 71 места

Об этом со ссылкой на пресс-службу SIPRI сообщает БизнесЦензор.

В рейтинге, который не учитывает китайских производителей, "Укроборонпром" поднялся с 83 места в 2017 году до 71 места в 2018 году.

Согласно данным SIPRI, продажи вооружений "Укроборонпромом" в 2018 году составили $1,3 миллиарда. Такой рост составил 18% по сравнению с уровнем продаж вооружений в 2017 году ($1,101 млрд).

По данным SIPRI, в 2018 объем продаж оружия и военных услуг 100 крупнейших оборонных компаний мира увеличился на 4,6% по сравнению в 2017 и составил $420 млрд.

По сравнению с 2002 (первый год, по которому имеются сопоставимые данные), в 2018 общий объем продаж оружия и военных услуг увеличился на 47%.

Впервые с 2002 пятерку лидеров рейтинга занимают исключительно компании, расположенные в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. В 2018 общий объем продаж пяти американских компаний составил $148 млрд. – 35% от общего объема продаж оружия в рейтинге SIPRI Топ-100.

Совокупный объем продаж вооружений всех американских компаний, представленных в рейтинге, вырос на 7,2% и составил $246 млрд, или 59% от общего объёма продаж в рейтинге SIPRI Топ-100.

В 2018 ключевым событием в военной промышленности США стала растущая тенденция к консолидации оборонных компаний. Например, две из пяти ведущих компании – Northrop Grumman и General Dynamics, совершили многомиллиардные приобретения в 2018.

Совокупный объем продаж оружия 10 российских компаний в рейтинге 2018 составил $36,2 млрд. – незначительное снижение на 0,4% по сравнению с 2017. Доля российских компаний в общем объеме продаж в рейтинге SIPRI сократилась с 9.7% в 2017 до 8.6% в 2018.

Во многом это было связано с увеличением общего объема продаж Топ-100 в 2018 году из-за существенного роста продаж американских и европейских компаний.

"В 2018 году продажи оружия Концерна Алмаз-Антей (крупнейшего производителя вооружений в России), продолжали расти, - сообщает Александра Куимова, научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI, – Увеличение объема продаж было обусловлено не только высоким внутренним спросом, но и ростом продаж вооружений (в частности, ЗРК С-400) в другие страны".

База данных SIPRI по военной промышленности была создана в 1989 году. В то время она исключала данные по компаниям в странах Восточной Европы, включая Советский Союз.

Текущая версия содержит данные по российским компаниям, начиная с 2002 года. Китайские компании не включены в базу данных из-за отсутствия доступных информации и данных для обоснованной и последовательной оценки продаж оружия, начиная с 2002 года.