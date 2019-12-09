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 Фонд гарантирования выставил на аукцион активы "ВТБ Банка"

Фонд гарантирования вкладов Украины выставит на продажу пул активов юридических лиц, находящихся на балансе АО "ВТБ Банк".

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда сообщает БизнесЦензор.

"27 декабря в системе ProZorro.Продажи запланирован аукцион по реализации пула активов юридических лиц, находящихся на балансе АО "ВТБ Банк", - сообщает Фонд.

Торги пройдут по голландской модели аукциона. Стартовая цена пула - 377 млн грн.

В состав пула вошли права требования по 25 кредитам юридических лиц.

Средняя просроченная задолженность по кредитам - 7 лет. Общая задолженность по договорам составила 1,778 млрд грн. По 19 кредитам продолжаются судебные производства, 2 кредита находятся на рассмотрении Государственной исполнительной службы.

"В обеспечении по кредитам коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки, ценные бумаги, товары в обороте, финансовое поручительство, имущественные права, оборудование. Однако многие кредиты имеют проблемы с залогом из-за банкротства или ликвидации залогодателей", - сообщил ФГВФЛ.

В состав пула вошли активы, которые предварительно выставлялись на индивидуальные торги, но не были выкуплены.

"ВТБ Банк" (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский "ВТБ".

Национальный банк Украины 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВТБ Банка".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164207
 
 
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