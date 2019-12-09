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 Украина потеряла от российской агрессии до $150 миллиардов, – Милованов

Министр экономического развития Тимофей Милованов сообщила, что от российской агрессии Украина потеряла до $150 миллиардов.

Об этом Милованов написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд дает оценку у 100 млрд)", - сообщает Милованов.

Оценка остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях в Крыму и Донбассе составляет около 85 млрд грн.

Также Милованов сообщил, что на территории Крыма зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд. грн.

"На территории Донецкой области - почти 120 тыс. Объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 33 млрд. грн; на территории Луганской области - почти 70 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 23 млрд. грн", - сообщил Милованов.

По оценкам Фонда государственного имущества около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164199
 
 
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