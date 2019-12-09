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 Власть, Аграрный рынок, Корпоративные отношения
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Все про:Порошенко (1706) Порошенко_Алексей (9)

 Порошенко передал свой агрохолдинг старшему сыну

Пятый президент Украины, член фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко передал права собственности на ООО "Укрпроминвест-Агро" старшему сыну Алексею.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации в системе открытых государственных данных "Опендатабот", собственник ООО "Укрпроминвест-Агро" сменился 31 октября 2019 года.

Кроме того, с ноября по декабрь этого года Алексей Порошенко стал конечным бенефициаром ряда агропредприятий входящих в состав группы "Укрпроминвест-Агро" среди которых - ООО "Группа "Агропродинвест", ЧАО "ПК Подолье", ООО "ПК Заря Подолья", ООО "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2", АФ "Днипроагролан", АФ "Иванковцы", ООО "Мас-Агро", ООО "Правобережное" и ООО "Прогресс-НТ".

"Укрпроминвест-Агро" занимается выращиванием сельхозкультур, производством сахара, муки, мясным и молочным животноводством. Земельный банк группы составляет более 122 тыс. га, общее поголовье КРС – 6,3 тыс., свиней – 12 тыс. Общие элеваторные мощности по хранению сельхозкультур составляют 120 тыс. тонн. Сахарный бизнес группы представлен двумя сахарными заводами, расположенными в Винницкой области.

Как сообщал БизнесЦензор, Порошенко 22 ноября 2019 года продал пакет акций Международного инвестиционного банка (МИБ) в размере 9,9174% ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК), бенефициаром которой является его сын Алексей Порошенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164188
 
   
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Зебіл поїхав країну здавати, а нам про бізнес Порошенко розповідають? Порошенко передал свой агрохолдинг старшему сыну - Цензор.НЕТ 6438
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причем новостей о решении Лондонского суда и расследовании ФБР о офшорных счетах зелоха - тоже помалкивают, бо моника обидится)
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Зеленский и пустота.
Разъясняем что это значит - программа сотрудничества с МВФ успешно провалена безответственными действиями президента Украины Зеленского и его "ручного на 100%" Кабинета Министров под руководством Гончарука. Непосредственную ответственность за это несет и Верховная Рада Украины с монобольшинством партии Зеленского. Следующий кредит Украина может получить не ранее августа 2020 года.
Порошенко передал свой агрохолдинг старшему сыну - Цензор.НЕТ 3432
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порохнєве обісралось!
=МВФ виділить 5 млрд уже в січні наступного!
Порошенко передал свой агрохолдинг старшему сыну - Цензор.НЕТ 3566
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Кто сказал что выделит? Можно ссылочку?
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лучше б ты тормоза на Богданы человеческие поставил...
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Путает следы. Видно запах жаренного доносится. Шоу с родственниками нужно поломать.Это коррупция.
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Головне, щоб син був таким же дбайливим господарем, як і батько, щоб нам було що їсти. На брак цукру, муки, солодощів, і доступні ціни -- гріх скаржитися.
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ЭТО ДЛЯ ТОГО ЧТОБ НЕ СМОГЛИ КОНФИКСИРОВАТЬ, КАК ДОБЫТОЕ ТЯЖЕЛЫМ ТРУДОМ ?
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