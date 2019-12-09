 Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке до $440 миллионов за неделю

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению на сайте центробанка, $90 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $346,6 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Операции по продаже валюты центробанк не осуществлял.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $5,916 млрд, продал - $479,23 млн, в частности сумма чистой покупки валюты в ноябре составила $867,8, тогда как в октябре Нацбанк приобрел $454,9 млн, продал $231,0 млн. В сентябре центробанк приобрел $930,3 млн, в августе - $316 млн, в июле - $760,9 млн.