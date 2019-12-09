 Микитась продал долю в проекте Arsenal Plaza за $10 миллионов, — СМИ

Об этом НВ Бизнес рассказал глава крупной девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным, передает БизнесЦензор.

"Микитась продал свою долю Федотенкову в бизнес-центре за $10 млн и эти средства пошли на достройку жилых комплексов компании ("Укрбуд"). Партнеры нашли инвестора, который был готов вложить $35 млн в достройку всех комплексов. После ввода жилья в эксплуатацию и продажи всех квартир стороны хотели поделить всю прибыль и выйти из проекта", — рассказал он.

Но, по словам источника, крупный инвестор от сделки отказался из-за проблем, которые начались у Микитася.

Ранее в пресс-службе "Укрбуда" сообщали, что "речь идет не о продаже проекта, а о выходе из существовавших партнерских отношений".

"Проект бизнес-центра Arsenal Plaza с самого начала и вплоть до выхода из него "Укрбуда" реализовывался участниками, которые не являются членами корпорации. А предприятия-члены корпорации выполняли агентскую функцию — выводили проект на рынок, обеспечивали маркетинговое сопровождение, проводили консультации клиентов. В дальнейшем вектор деятельности компаний-членов корпорации, которые работают в Киеве, изменился. Сейчас они сосредоточены в первую очередь на выполнении уже взятых ранее обязательств и завершении всех начатых проектов в сфере жилого строительства, куда и направляются основные рабочие ресурсы. В связи с этим необходимость дальнейшего продолжения партнерства по проекту Arsenal Plaza отпала, и "Укрбуд" вышел из числа партнеров", — заявили в компании.

Как сообщалось, ранее Максим Микитась заявил о том, что "Укрбуд" по-прежнему принадлежит ему, а документы о продаже были подделаны гендиректором компании Олегом Майбородой.

В свою очередь, Майборода обвинил Микитася в проблемах, которые возникли у компании с достройкой 26 объектов.