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 Украина обеспечена всеми энергоресурсами для прохождения зимы, – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина обеспечена газом, углем и всеми другими необходимыми для нормального прохождения нынешнего отопительного сезона ресурсами.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Украина обеспечена газом, углем, всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще, об этой зиме не идет речь, потому что мы заранее позаботились о том, чтобы ничего в энергетическом плане Украине не угрожало в ближайшее время", - сказал Гончарук в эфире "ТСН" (телеканал "1+1") в воскресенье вечером.

В тоже время он напомнил, что контракт о транзите газа между Украиной и РФ заканчивается 1 января 2020 года, а переговоры о заключении нового контракта продолжаются.

"У нас продолжаются трехсторонние переговоры. Это абсолютно отдельный процесс с европейской, российской стороной и Украиной, как с транзитным государством. В рамках этих переговоров Украина занимает очень четкую позицию - нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет, с достаточными объемами газа для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе", - добавил Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164166
 
 
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