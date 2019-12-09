[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.59 26.04
 Власть, Недвижимость, Инвестиции
  3756  0
Все про:застройка (54) Укрбуд (20) Микитась (50) Милованов Тимофей (58)

 Кабмин найдет пути решения проблемы вкладчиков "Укрбуд", – Милованов

Правительство найдет пути решения проблемы вкладчиков "Укрбуд", для этого могут быть задействованы законодательный, финансовый или правоохранительный механизмы, считает министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В пятницу вечером в эфире телеканала "Интер", отвечая на вопрос о том, что правительство намерено сделать для того, чтобы решать вопрос вкладчиков строительной компании "Укрбуд", министр сказал: "Правительство должно отвечать за справедливость, поэтому эта проблема - тоже ответственность правительства. И задача правительства - найти правильный механизм (решения вопроса)".

Милованов подчеркнул, что механизмом решения могут стать "правоохранительные органы, финансовое решение или изменения в законодательстве".

"Наша задача - защитить людей и восстановить справедливость", - сказал руководитель ведомства.

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли люди спать спокойно, зная, что правительство решит проблему, Милованов сказал: "Мы сделаем все возможное, и я лично тоже, чтобы справедливость была восстановлена".

Как сообщалось, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов. В связи с этим около тысячи человек провели в четверг акцию под зданием Офиса президента Украины.

Корпорация "Укрбуд" прекратила работу на своих объектах из-за корпоративного конфликта и нехватки средств, под угрозой оказались около 13 тысяч инвесторов в строительство.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164162
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей ГСЧС Донбасс Зеленский нормандская четверка Одесса пожар Россия США
 
 
 
 
 
 вверх