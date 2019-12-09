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Все про:Париж (38) Франция (109)

 В Париже продолжится транспортный сбой из-за забастовки против пенсионной реформы

В Париже десять линий метро из 16 не будут работать в понедельник в связи с продолжающейся забастовкой транспортников, сообщила компания RATP, управляющая транспортом столицы.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Ожидается, что на двух линиях (1-я и 14-я) движение пойдет по нормальному графику, еще на четырех будет ходить один поезд из двух или трех. Парижанам советуют не пользоваться общественным транспортом.

Также на линии выйдет меньше трамваев и автобусов.

Забастовка транспортников продолжается с 5 декабря. Они протестуют против пенсионной реформы, в результате которой будут отменены льготы по повышенным выплатам за тяжелые условия труда и по раннему выходу на пенсию. В минувший четверг акция носила общенациональный характер, она затронула авиасообщение с Парижем, а также фактически остановила транспорт по всей стране.

Ожидается, что во вторник, 10 декабря, забастовка также будет массовой.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164159
 
 
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