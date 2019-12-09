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Все про:таможня (6) Нефьодов (56) таможенный контроль (112) Государственная таможенная служба (2)

 Нефьодов сообщил об официальном запуске новой Таможенной службы

В воскресенье, 8 декабря, в Украине официально начала работать новая Государственная таможенная служба.

Об этом в Facebook сообщил глава Таможенной службы Максим Нефьодов, передает БизнесЦензор.

"Сегодня в 00:00 официально запустилась Новая таможня. Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков", - сообщил Нефьодов 8 декабря.

Он добавил, что в новую таможню не прошли более 500 наиболее "сомнительных" руководителей. Также было сокращено количество таможен с 26 до 16 и обеспечен "почти незаметный для пользователей переход от одного госоргана к другому".

Нефьодов также добавил, что уже была оформлена первая экспортная декларация на груз в Аккермане, который зашел в 23:49 еще в ГФС. "Ну и в полночь был оформлен первый рейс в Борисполе", - добавил он.

"Сейчас в штат Гостаможслужбы переведены более 50% работников и этот процесс будет продолжаться в декабре. В декабре же стартуем конкурсы, чтобы заместить тех, кого увольняем", - сообщил Нефьодов.

Как сообщалось, 4 декабря Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет начать полноценную работу новой Государственной таможенной службы и ее территориальных органов.

Кабинет министров 2 октября утвердил региональную структуру новой Таможенной службы, сократив количество таможен с 26 до 16.

В целом планируется завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение об образовании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

Кабинет министров Украины 5 июля 2019 года назначил Максима Нефьодова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164152
 
   
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это просто смешно писать каждые 3 месяца о перезагрузке и запуске нового на фундаменте старого. Ваша новая таможня продержала мою посылку 15 дней и отправила в Нигерию вместо Германии. На вопрос-почему-ответ работают молодые и не опытные. Деньги не вернули, посылка НЕ пришла.
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Через сколько начнут брать взятки? Но эти будут уже брать больше, так сказать за риск.
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Теперь официально все поборы распределяет среди Слуг народа Нефедов.
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Чего нам ждать от, типа, новой таможни во главе с метросексуалом.
"НЕФЬОДОВ І РЕКОРДНА КОНТРАБАНДА" - Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Році так у 2017-му стався в мене скандал. У своєму пості я поглузував з наявності садиби у антикорупціонера Віталія Шабуніна. В коменти до мене прийшов збурений Максим Нефьодов, який з натхненням захищав Шабуніна, мовляв - яке право я маю цікавитися садибами антикорупціонера, якщо в країні є корупція? Скажу чесно, я був вражений. Це ж - Нефьодов! Творець «ПроЗоро»!
А тепер наші дні і про корупцію...
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Какой кретин такие новости пишет? Какой еще Нефьодов? Если пишите на русском языке, то пишите как положено - Максим Евгеньевич Нефёдов. а вот если на украинском, тогда будет Нефьодов. Вы-ж не пишите в новостях: президент Америки Trump, а пишите Трамп.
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Что-то не то с дресс кодом наших госслужащих ..

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