 Нефьодов сообщил об официальном запуске новой Таможенной службы

Об этом в Facebook сообщил глава Таможенной службы Максим Нефьодов, передает БизнесЦензор.

"Сегодня в 00:00 официально запустилась Новая таможня. Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков", - сообщил Нефьодов 8 декабря.

Он добавил, что в новую таможню не прошли более 500 наиболее "сомнительных" руководителей. Также было сокращено количество таможен с 26 до 16 и обеспечен "почти незаметный для пользователей переход от одного госоргана к другому".

Нефьодов также добавил, что уже была оформлена первая экспортная декларация на груз в Аккермане, который зашел в 23:49 еще в ГФС. "Ну и в полночь был оформлен первый рейс в Борисполе", - добавил он.

"Сейчас в штат Гостаможслужбы переведены более 50% работников и этот процесс будет продолжаться в декабре. В декабре же стартуем конкурсы, чтобы заместить тех, кого увольняем", - сообщил Нефьодов.

Как сообщалось, 4 декабря Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет начать полноценную работу новой Государственной таможенной службы и ее территориальных органов.

Кабинет министров 2 октября утвердил региональную структуру новой Таможенной службы, сократив количество таможен с 26 до 16.

В целом планируется завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение об образовании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

Кабинет министров Украины 5 июля 2019 года назначил Максима Нефьодова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей