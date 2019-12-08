 В Киеве за ноябрь демонтировали 1451 незаконную рекламу

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Так, были демонтированы следующие типы РС в количестве: баннер - 410; вывеска - 235; электронное табло - 9; элементы благоустройства - 1; конструкция на крыше - 4; кронштейн - 104; лайтпостер, что стоит отдельно, - 30; флаг, флажок - 13; телевизионный экран на фасаде - 3; временная выносная специальная конструкция - 444; тумба, что стоит отдельно, - 21; холдер - 99; щит на фасаде - 4; щит, стоящий отдельно, - 73.

Правила размещения рекламных средств основаны на пяти принципах: безопасность, комфорт, эстетичность, законность и доступность. Благодаря новым правилам введен прозрачный механизм получения разрешений.

Кроме того, чтобы исключить размещение наземных РС в хаотичном порядке, определены конкретные места - точки для их монтажа, запрещен ряд типов РС вроде перетяжек-транспарантов, холдеров, штендеров и тому подобного.

Правила уточняют разрешенные и запрещенные форматы конструкций и их размеры; большое внимание уделено безопасности пешеходов и водителей - рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП; в размещении рекламных конструкций должен использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 метров в зависимости от их размера: между наименьшими (сити-лайты) от 40 метров и до 150 метров между крупными (билбордами).