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 США включили санкции против "Северного потока-2" в закон об обороне, – Bloomberg

Санкции, нацеленные на блокировку газопровода "Северный поток-2"из России в Германию, были включены законодателями США в обязательный законопроект об обороне.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, передает БизнесЦензор

Санкции, которые будут применяться к компаниям, строящим трубопроводный проект "Газпрома", смоделированы по законопроекту, представленному ранее в этом году.

Эта мера нацелена на суда, которые прокладывают трубопровод, а также на руководителей компаний, связанных с этими судами, которым может быть отказано в визах, и заблокированы транзакции, связанные с их имуществом или интересами в США.

Санкции, которые прилагаются к закону о государственной обороне, предназначены для прекращения строительства газопровода "Северный поток-2".

Законодатели настаивают на введении санкций, так как говорят, что их все больше расстраивает неспособность президента США Дональда Трампа действовать от своего имени, чтобы заблокировать проект, который, как опасаются официальные лица США, даст России новые рычаги влияния в Европе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164086
 
 
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