 Ryanair ухудшила прогноз пассажирского трафика в 2020 фингоду

Об этом сообщапет Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
Авиакомпания рассчитывает перевезти 156 млн пассажиров в следующем финансовом году по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 157 млн.
Ryanair намерена закрыть базы в Нюрнберге и в аэропорту Стокгольм-Скавста, поскольку получит только 10 самолетов вместо ожидавшихся 20.
Ryanair также сократит мощности на нескольких других базах в летний период. Компания ведет переговоры с сотрудниками и администрацией аэропортов, которые могут привести сокращению персонала.
В ноябре Ryanair сообщила, что рассчитывает получить 20 самолетов в начале следующего года вместо ожидавшихся ранее 30. Тогда отмечалось, что в результате этого пассажиропоток составит 157 млн человек, а не 162 млн, как прогнозировалось ранее.
На текущий момент компания рассчитывает получить первый Boeing-737 Max в марте или апреле, на два месяца позднее, чем ожидалось.