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Все про:самолет (1) Ryanair (35) пассажиропоток (143)

 Ryanair ухудшила прогноз пассажирского трафика в 2020 фингоду

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, понизила прогноз объема пассажирских перевозок на 2020 финансовый год и сообщила о закрытии двух баз следующим летом из-за задержек поставок самолетов Boeing-737 Max.

Об этом сообщапет Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Авиакомпания рассчитывает перевезти 156 млн пассажиров в следующем финансовом году по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 157 млн.

Ryanair намерена закрыть базы в Нюрнберге и в аэропорту Стокгольм-Скавста, поскольку получит только 10 самолетов вместо ожидавшихся 20.

Ryanair также сократит мощности на нескольких других базах в летний период. Компания ведет переговоры с сотрудниками и администрацией аэропортов, которые могут привести сокращению персонала.

В ноябре Ryanair сообщила, что рассчитывает получить 20 самолетов в начале следующего года вместо ожидавшихся ранее 30. Тогда отмечалось, что в результате этого пассажиропоток составит 157 млн человек, а не 162 млн, как прогнозировалось ранее.

На текущий момент компания рассчитывает получить первый Boeing-737 Max в марте или апреле, на два месяца позднее, чем ожидалось.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164058
 
 
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