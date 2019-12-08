 Аэропорт "Киев" считает необходимостью города строительство развязки на подъездах к аэропорту

Так считает глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский, передает БизнесЦензор о ссылкой на Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В настоящее время огромной потребностью Киева является завершение строительства дороги, которая соединяет ул. Медовая и просп. Валерия Лобановского. Уже вложено больше 60% средств - дорога практически построена. И сейчас эти деньги просто пропадают. Если не достроить, то в связи с осадками, ветром, перепадами температур все, что построено, разрушится. Поэтому первостепенная задача городских властей - завершение строительства данной дороги", - сказал Костржевский

По мнению главы совета директоров аэропорта, это даст возможность не только пассажирам приезжать в аэропорт, но и разгрузить Воздухофлотский проспект.

"Ну и на дальнюю перспективу или, может, на ближнюю: это продление ветки метро до аэропорта "Киев", а в планах - и до Окружной дороги. Это есть в планах метрополитена, есть наверняка в проектах. Я не знаю, на какой стадии сейчас это находится, но строительство дороги и строительство ветки метро было бы очень значимым вкладом городских властей в развитие как аэропорта "Киев", так и в целом в инженерно-транспортную инфраструктуры города в этом районе", - отметил Костржевский.

При этом он добавил, что вопрос организации автобусных маршрутов при наличии построенной дороги решается в течение месяца.

"Есть планы по организации некоторых чартерных автоперевозчиков, которые хотят довозить пассажиров на территорию аэропорта. Планируется также организация мест стоянки междугородных автобусов. Мы работаем над этим, и то, что в нашей компетенции, сделаем", - подытожил глава совета директоров аэропорта "Киев".

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского расположен в деловом центре столицы в 7 км от его центра. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2-е место в Украине. В аэропорту расположены три терминала общей площадью 29 тыс. кв м. Отдельный терминал "В" для бизнес-авиации входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.