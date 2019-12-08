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 Финансы, Макроэкономика
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Все про:Зеленский (1) МВФ (1) Кристалина Георгиева (1)

 МВФ и Украина договорились об условиях финансирования на $5,5 миллиарда

Международный валютый фонд достиг соглашения с украинскими властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Об этом говорится в сообщении МВФ по иогиам телефонного разговора управляющего директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает БизнесЦензор.

"Сегодня у меня был очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским. В ходе нашей беседы я поблагодарила президента за впечатляющий прогресс, достигнутый им и его правительством за последние несколько месяцев в деле продвижения реформ и продолжения разумной экономической политики. Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политическую программу властей по поддержанию макроэкономической стабильности и поднять экономику на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе с помощью новой программы, поддерживаемой МВФ", - сказано в сообщении.

Также Георигиева отметила, что сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отмечается в сообщении, соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предшествующих действий.

"Президент (Зеленский) и я согласились с тем, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и уменьшения роли корыстных интересов в экономике, и что крайне важно - гарантировать успехи, достигнутые в деле очистки банковской системы и возместить крупные расходы для налогоплательщиков из банковских решений", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Георгиевой..

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3164056
 
 
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Епифаний, что происходит с Александром из Борисполя?! Это Мессия в Борисполе живет. Епифаний, почему вы не делаете заявление по поводу разгулявшихся педофилов?! Епифаний, зачем вы людям головы морочите всё новыми и новыми бесполезными персонажами и концепциями типа Епифаний или Томос?!

Епифаний, включил мозги быстро, сейчас идет шоу-экстрасенсов, я им написал попросил помощи посмотреть что за бог со мной разговаривает, они не слышат меня. Дал все мои данные. Мессия.
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как єто у них 4 ярда Евро превращается в 5.5 ярда зелени? Где это такой курс они видят?
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Там специально, для таких как ты ссылка есть, и если ты ее откроешь то найдешь там SDR 4 billion (about US$ 5.5 billion)
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