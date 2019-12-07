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 Экс-президент Словакии и лидер оппозиции подозревается в мошенничестве

В Словакии полиция предъявила обвинения в мошенничестве бывшему президенту, а ныне лидеру оппозиции Андрею Киске.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Агентство Reuters сообщает, что таким образом оживилась политическая жизнь в Словакии, где в феврале должны пройти всеобщие выборы.

Подозреваемый Андрей Киска обвиняется в нарушении закона при финансировании избирательной кампании 2014 года, в результате которой он стал президентом Словакии. Как считают следователи, Киска осуществлял налоговые выплаты через свою фирму, которая не имела отношения к избирательной кампании. Об этом в пятницу заявила словацкая полиция. Если бывший президент предстанет перед судом и будет осуждён, то ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В течение последних трёх лет полиция трижды проверяла налоговую отчётность бизнеса Андрея Киски, не выдвигая никаких обвинений. После третьей проверки было открыто уголовное расследование.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163994
 
 
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