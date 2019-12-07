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Все про:контрафакт (15) США (2478) Amazon (134)

 США могут признать филиалы Amazon продавцами контрафакта

Администрация президента США Дональда Трампа может внести некоторые зарубежные филиалы компании Amazon в список торговых площадок, занимающихся распространением контрафактной продукции, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Список ежегодно публикуется Торговым представительством США.

Ожидается, что список будет опубликован в ближайшие недели, сообщили собеседники газеты. О том, подразделения каких именно стран могут попасть в него, издание не уточняет.

Вместе с тем, хоть некоторые сотрудники аппарата президента США и выступают за включение филиалов Amazon в список, окончательное решение еще не принято. По информации WSJ, в прошлом году такая инициатива также предлагалась, однако не увенчалась успехом. Руководство Amazon заявило, что "строго запрещает распространение контрафакта" на своей платформе, кроме того, на защиту покупателей, онлайн-магазинов и торговых марок направляется большой объем средств.

Двумя днями ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Федеральная комиссия по торговле (FTC) США расширила антимонопольное расследование в отношении Amazon. Теперь комиссия проверяет не только его деятельность в онлайн-ритейле, но и его облачное подразделение Amazon Web Services.

До этого компания Amazon.com Inc подала иск в Федеральный суд США, оспаривая решение Пентагона о заключении контракта на $10 млрд по созданию облачной инфраструктуры хранения данных с корпорацией Microsoft Corp. О решении оборонного ведомства отдать контракт Microsoft стало известно в конце октября.

Amazon, участвовавший в тендере, считался главным претендентом на получение контракта. Американские СМИ связывали проигрыш Amazon с постоянной критикой со стороны президента США Дональда Трампа компании Джеффа Безоса. Как отмечает газета, весной 2019 года Amazon практически выиграл тендер, но Пентагон в последний момент передумал и решил пересмотреть сделку еще раз.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163991
 
 
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