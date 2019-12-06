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 Оптовые цены на дизтопливо продолжают снижаться

Средняя стоимость дизельного топлива в крупнооптовом сегменте рынка за неделю с 29 ноября по 6 декабря снизилась на 250 грн за тонну – до 23 560 грн/т.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В то же время в мелкооптовом сегменте цены за неделю практически не изменились.

По словам участников рынка, плавному снижению цен способствует сезонное падение спроса.

Кроме этого, появившаяся в начале недели информация о возобновлении поставок трубопроводного дизтоплива заставила покупателей отложить закупки в ожидании более низкой цены. Также трейдеры отмечают, что в южных регионах остается проблема нехватки зимних марок топлива, поскольку в резервуарах портов по-прежнему достаточно большое количество летнего или межсезонного топлива, поставленного танкерами в октябре-ноябре.

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Как сообщалось, Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%.

В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.

В тот же день сети ОККО и WOG снизили цены на бензин и дизельное топливона 10-20 копеек за литр впервые с лета 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163946
 
 
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