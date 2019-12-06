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 Цены на рынке электроэнергии обновили исторический минимум

Средневзвешенная цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" (ОЭС) с периодом поставки на 7 декабря составила 772,79 грн за МВт-ч, достигнув, таким образом, нового минимума.

Об этом свидетельствует информация госпредприятия "Оператор рынка", передает БизнесЦензор.

Снижение по сравнению с предыдущим днем поставки составило 15,88%.

По итогам торгов электроэнергией на 7 декабря объем купли продажи составил 108,73 тыс. МВт-ч, заявленный объем продажи – 173,7 тыс. МВт-ч, заявленный объем покупки – 108,73 тыс. МВТ-ч.

В свою очередь средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров" снизилась на 6,16%, составив в этот день 1 512,83 грн за МВт-ч, при объеме купли-продажи в 10,09 тыс. МВт-ч. Заявленный на продажу объем составил 18,06 тыс. МВт-ч, покупки – 14,7 тыс. МВт-ч.

Как сообщалось, предыдущая минимальная средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в ОЭС была зафиксирована по результатам торгов с периодом поставки на 4 декабря.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163941
 
 
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