 Импорт сыров вырос на 70% с начала года, – ГФС

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики, обнародованной Государственной фискальной службой, передает БизнесЦензор.

В денежном выражении экспорт составил $23,89 млн, что на 16,3% меньше показателя годом ранее.

В то же время объем импорта сыров по итогам января-ноября в этом году в 1,7 раза больше - 20,51 тыс. тонн. В денежном выражении импорт возрос по сравнению с указанным периодом 2018 года в 1,6 раза - до $93,76 млн.

Экспорт сливочного масла из Украины сократился в 1,6 раза - до 17,12 тыс. тонн, в денежном выражении - в 1,7 раза, до $71,61 млн. Импорт этой продукции, по информации ГФС, возрос в 2,5 раза - до 2,45 тыс. тонн, в денежном выражении - в 1,8 раза, до $12,27 млн.

Кроме того, экспорт молока и сливок (сгущенных) незначительно увеличился и составил 34,16 тыс. тонн. Украина в январе-ноябре 2019 года поставила сгущенные молоко и сливки на общую сумму $72,28 млн (+29% в том же сравнении). Импорт этой группы товаров незначительно вырос и составил 2,16 тыс. тонн, в денежном выражении сократился на 6,4% - до $4,84 млн.

Как сообщалось со ссылкой на данные таможенной статистики, Украина в 2018 году импортировала 13,72 тыс. тонн сыров (+37,1% по сравнению с 2017 годом) при экспорте 8,34 тыс. тонн (-7,8%). Экспорт сливочного масла за минувший год остался на уровне 2017 года и составил 30,38 тыс. тонн, импорт незначительно вырос - до 1,1 тыс. тонн. Экспорт молока и сливок (сгущенных) составил 35,55 тыс. тонн (-24,1%), импорт - 2,36 тыс. тонн (+38,6%).