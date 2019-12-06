 Apple в 2020 году планирует представить пять моделей iPhone

Об этом говорится в отчете аналитика Минг-Чи Куо китайской компании TF Securities, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Последнее поколение смартфона представлено моделями iPhone 11 (с диагональю 6,1 дюйма), а также iPhone 11 Pro (диагональ - 5,8 дюйма) и iPhone Pro Max (6,5 дюйма).

Согласно презентации аналитика для инвесторов, новые модели iPhone появятся в 2020 году.

Предполагается, что в 2020 году у самого большого телефона новой линейки диагональ экрана будет 6,7 дюйма. Его также оснастят тремя камерами (столько сейчас у iPhone 11 Pro). Согласно прогнозу Apple выпустит еще одну трехкамерную модель поменьше - его экран не будет превышать 6,1 дюйма.

Такая же диагональ будет и у новой модели с двумя камерами. Еще один двухкамерный iPhone выйдет с экраном с диагональю 5,4 дюйма. Диагональ самого маленького смартфона из новой линейки не будет превышать 4,7 дюйма.

Как пишет MacRummors, Куо предполагает, что последний заменит нынешний iPhone SE с диагональю 4 дюйма, созданный по образцу старых поколений смартфонов Apple. Издание отмечает, что эта модель будет называться iPhone SE2. У нее появится более мощный процессор - A13, но дизайн и сенсорная кнопка Touch ID перейдут от предшественника - модели восьмого поколения.

Ожидается, что этот iPhone выйдет в первой половине 2020 года, тогда как остальные четыре модели - во второй. Куо ожидает, что все телефоны новой линейки будут работать с 5G.

CNBC со ссылкой на отчет аналитика передает, что еще одно серьезное обновление своего смартфона Apple представит в 2021 году. По его прогнозам, компания может полностью убрать разъем для зарядки на самых дорогих моделях iPhone в 2021 году. Сейчас все смартфоны Apple оснащены разъемом Lightning. Ранее предполагалось, что разработчики заменят его на USB Type-C. По предположениям Куо, полностью отказавшись от разъема в премиум-моделях, Apple предложит пользователям перейти на свою беспроводную зарядку.