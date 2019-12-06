[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.71 26.13
 Коррупция
  884  1
Все про:Киев (2322) медицина (268) обыск (332) Нацполиция (207) врачи (35)

 Полиция обнаружила схему подкупа столичных врачей на 140 миллионов

Сотрудники Национальной полиции и столичной прокуратуры разоблачили преступную схему подкупа врачей с целью продвижения лекарственных средств и увеличения их продаж.

По данным следствия, за полученное вознаграждение врачи ряда медучреждений выписывали пациентам препараты, в реализации которых были заинтересованы представители фармкомпаний, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерную выгоду. За это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств предпочитали медицинские препараты именно этой группы компаний", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, сумма предоставленных "вознаграждений" врачам составляет 140 млн грн.

Читайте также: Полиция завершила расследование в деле незаконной стройки двух жилых кварталов в Киеве

Полицейские установили, что средства для предоставления неправомерной выгоды представители группы компаний получали, организовав схему по уклонению от уплаты налогов, в частности, путем совершения фиктивных сделок с коммерческими структурами.

"Так, например, последние заказывали у предприятий рекламные услуги или услуги по организации проведения медийных мероприятий, которые фактически не предоставлялись, получали от фармкомпаний деньги, которые перечисляли на карточные счета подконтрольных физических лиц предпринимателей. В дальнейшем передавали эти средства представителям предприятий фармацевтической бизнес-группы", – уточнили в полиции.

В рамках расследования дела оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции, следственного управления полиции Киева и столичной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков в офисных помещениях и по месту жительства должностных лиц фармкомпании, а также других лиц, которые могут быть причастны к "схеме".

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163935
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Новину знайшли! Та вони вже років з 10 так працють,подивіться скільки аптек розташовано біля лікарень,та поліклінік,причому найдорожчі.Пацієнт який лежить наприклад в травматології ,їздити ліки й препарати шукати де дешевше не буде,вимушений брати в цих аптеках.Те ж і з ліками,виписуються подорожчі,лікарями,яким за це перепадають непогані гроші.Практикується іще і закупка кожним пацієнтом рукавичок,пар 6-8можливо і більше ,на перевязку марлю метрів 5,теж залежить що там треба перевязувати,рідке мило,яким можна всю лікарню залити,якщо порахувати скільки його закуплюють пацієнти,та багато інших дрібниць,якими з пацієнта витягуються значні суми,а потім невідомо куди це все зникає. Зате нам розказують,що все це надається лікарнею,там є ще багато такого ,що не повинно бути,але воно існує і називається це корупцією.Лікарі безбідно могли б жити тільки на ті хабарі що їм дають пацієнти,а вони ще ж і немаленькі зарплати одержують.Я говорю за державні лікарні,не всі лікарі,є дуже багато чесних людей,але є велика частина подонків,які наживаються на чужій біді.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКоррупция
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Газ Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Нацполиция нормандская четверка пожар Россия
 
 
 
 
 
 вверх