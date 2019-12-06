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 Энергетика, Корпоративные отношения
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 "Нафтогаз" провел переговоры с "Газпромом" о погашении долга на $3 миллиарда (обновлено)

Украина и Россия провели газовые переговоры в Вене на уровне руководителей НАК "Нафтогаз Украины", "Газпрома" и нового "Оператора ГТС Украины".

Как передает БизнесЦензор, об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Завершили очередной раунд переговоров с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа. Напомню, Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку "Газпром" включает это в "пакет" для переговоров по транзиту. Именно это мы и сделали", – сообщил Витренко.

Исполнительный директора "Нафтогаза" напомнил, что компания готова рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража, которая составляет около $3 млрд.

"Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", – добавил Витренко.

Топ-менеджер подчеркнул, что такая позиция является конструктивной.

"И здесь, как вы сами видите, у нас тоже конструктивная позиция – покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться. Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно и добросовестно обсуждали эти вопросы", – отметил Витренко.

При этом исполнительный директор "Нафтогаза" отказался комментировать встречные предложения "Газпрома", однако намекнул, что речь идет об отказе от всех претензий украинской стороны в арбитражах в обмен на скидку на газ.

"Чисто гипотетический вопрос. Представьте, что вам задолжали тысячу долларов. Тот, кто вам должен эту тысячу, предлагает продать телефон со скидкой в $250 для вашего ребенка. И громко так предлагает, чтобы ваш ребенок об этом слышал. А ребенку ну очень хочется телефон. Но при этом должник ставит условие, чтобы вы сначала ему простили весь долг в тысячу долларов. Чтобы вы сделали?", – написал Витренко.

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Как сообщалось, ранее Министерства энергетики Украины и РФ сообщили о прошедших в Вене 28 ноября двухсторонних газовых переговорах министров Алексея Оржеля и Александра Новака.

Ранее российский "Газпром" 18 ноября направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год.

При этом российский монополист потребовал отказа Украины от всех претензий в международном арбитраже и прекращения всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал предложенные "Газпромом" условия неприемлемыми.

НАК "Нафтогаз Украины" в своем ответном предложении настаивает на подписании нового долгосрочного контракта на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам, а также отмечает готовность рассмотреть выплату долга по решению Стокгольмского арбитража газом.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163934
 
 
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Я понимаю так, что 22 млрд., которые сейчас находятся в арбитраже с очень хорошей перспективой - Вы опять решили обменять на бумагу, подписанную рашей. Сколько можно наступать на одни и те же грабли ?
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Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже.....

Суд принял решение в пользу Украины... Украина отзовет свои требования... Вопрос: в следующий раз будет суд на стороне Украины????? Конечно нет. Нахрена, если они все равно отказываются.
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"Покройте экономические расходы даже без прибылей... "тобто мільйони премій за проведені арбітражі заплатили вам українці з бюджету?
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дура..читай правильно...РАСХОДЫ В БУДУЩЕМ ТРАНЗИТЕ
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Дура твоя жена. Они УЖЕ получили себе премии, ещё не получив от кацапов ни копейки по выигранным арбитражам.
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"Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - добавил Витренко.
ДЕБИЛЫ???? с кем вы договариваетесь?? рвать улусов пока возможность есть
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163934
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транзиту і арбітражів не буде,премії заховані у мами,міжнародні гопники рулять.
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