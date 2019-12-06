 Долг населения за газ на Закарпатье достиг 875 миллионов

По сравнению с началом 2019 задолженность уменьшилась на 29%, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ООО "Закарпатгаз Сбыт".

По данным компании, из 875 млн грн долга почти 10 млн грн задолжали закарпатцы, которые получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Больше всего за использованный газ задолжали жители городов Ужгород, Мукачево, Виноградов и соответствующих районов.

В этих населенных пунктах зафиксировано и наибольшее количество отключений от газоснабжения за задолженность. В целом в ноябре текущего года выдано 3300 поручений на прекращение подачи газа потребителям по всей Закарпатской области.

"Бывают случаи, когда потребитель получает предупреждение, но все равно не платит долг. Тогда, согласно правилам поставки природного газа, наша компания вынуждена предоставлять соответствующее поручение АО "Закарпатгаз" на прекращение такому потребителю газоснабжения", – пояснила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

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В компании напомнили, что основанием для прекращения газоснабжения является месячная просроченная задолженность.

"В то же время, практика показывает, что сумма "порога", после которого дело передается на прекращение газоснабжения, в среднем составляет 3-5 тысяч гривен, а в отдельных случаях – от 1000 грн", – отмечается в сообщении.