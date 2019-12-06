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 Нацкомиссия напомнила о незаконности платежек за газ с приведением к стандартным условиям

Операторы газораспределительных систем не имеют права приводить объемы потребленного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает БизнесЦензор.

Регулятор напомнил, что уже выразил свою позицию по этому поводу 23 ноября 2018 года.

"Регулятор публично обращается к операторам газораспределительных сетей (ГРС) с требованием придерживаться в своей деятельности действующего законодательства и цивилизованных правил работы на рынке природного газа", – подчеркивается в сообщении.

В Нацкомиссии указали, что расходы операторов ГРС на закупку природного газа для покрытия производственно-технологических расходов включаются в тариф на распределение природного газа.

"Покрытие разницы в измерениях природного газа осуществляется за счет тарифа, а следовательно, и начисления и взыскания дополнительных плат (фактически двойных) с бытовых потребителей являются неправомерными", – заявили в НКРЭКУ.

При этом в комиссии подчеркнули, что использование операторами ГРС Методики приведения объема газа к стандартным условиям по показаниям счетчиков при отсутствии приборов для измерения температуры и давления газа, утвержденной приказом Минтопэнерго от 26 февраля 2004 года №116 (Методика №116), относительно бытовых потребителей неправомерно, поскольку бытовые потребители не являются субъектами хозяйствования и гражданами-предпринимателями.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года НКРЭКУ запретила операторам газораспределительных сетей (ГРС) проводить доначисления в платежках за природный газ в связи с приведением потребленных объемов к стандартным условиям. Ряд облгазов продолжили выставлять доначисления в платежках и были оштрафованы регугятором.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163928
 
 
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