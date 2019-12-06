[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.71 26.13
 Коммунальные услуги
  616  0
Все про:Газ (3944) Чернигов (49) Черниговщина (49) Новости компаний (1174)

 В Черниговской области открыли 11 центр обслуживания потребителей газа

5 декабря состоялось открытие нового Центра обслуживания клиентов АО "Черниговгаз" в городе Мена.

Как сообщает пресс-служба компании, теперь быстро и удобно получить все услуги газовой компании смогут более 11,5 тыс. потребителей газа Менского района Черниговской области, передает БизнесЦензор.

Теперь в Черниговской области уже действуют 11 ЦОКов, предоставляющих услуги для 82,5% потребителей природного газа. Они расположены в Чернигове, Прилуках, Нежине, Репках, Борзне, Козельце, Бобровице, Бахмаче, Носовке, Корюковке и Мене.

В частности, в центрах обслуживания клиентов потребители могут заключить договор на техническое обслуживание домовых сетей, заказать установку газового оборудования, счетчика, газификацию жилья, изготовление технических условий, проектной документации и тому подобное. Всего более 40 услуг можно получить в одном месте.

"Мы работаем открыто и прозрачно, стремимся к конструктивному диалогу и эффективному сотрудничеству с каждым клиентом. Особенно это важно в районах, где и так инфраструктура плохо развита. Именно такие современные Центры обслуживания предоставляют возможность нашим потребителям в одном месте осуществить все необходимые действия и потратить при этом как можно меньше времени", – отметила председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая.

Читайте также: Жители Черниговской области получили возможность управлять запасом газа онлайн

В Черниговской области открыли 11 центр обслуживания потребителей газа 01

В Черниговской области открыли 11 центр обслуживания потребителей газа 02

Первым клиента в центрах обслуживания компании встречает администратор, он помогает в выяснении вопросов, которые не требуют детального изучения состояния лицевого счета, а при необходимости направляет потребителя к профильному специалисту. Посетителей нового офиса – физических и юридических лиц, будут консультировать 3 менеджера. Клиенты во время ожидания могут самостоятельно зарегистрировать "Личный кабинет" на мониторе "тонкого клиента" и получить подробную информацию о своем лицевом счете.

В новом центре – просторный зал ожидания, удобные диваны, бесплатный Wi-Fi. А для людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрен пандус.

Центр обслуживания клиентов в г. Мена расположен по адресу: ул. Приозерная, 4, и работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, без перерыва на обед.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163925
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоммунальные услуги
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Газ Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Нацполиция нормандская четверка пожар Россия
 
 
 
 
 
 вверх