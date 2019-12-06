[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.71 26.13
 Транспорт
  368  0
Все про:авто (2148) электромобиль (423)

 Спрос на электромобили в Украине вырос на 34%

С января по ноябрь 2019 года в Украину было ввезено и зарегистрировано 6 958 электромобилей.

Об этом сообщает Укравтопром, передает БизнесЦензор.

Из этого количества легковых машин 6 453 и 505 – коммерческих.

Таким образом, за год спрос на легковые электромобили вырос на 34%, а на коммерческие – на 62%.

Как и прежде, украинский парк электромобилей продолжал пополняется в основном бывшей в эксплуатации техникой. Так, в регистрациях легковых авто на элетротяге доля б/у электромобилей составила 92%, а в части коммерческих еще больше – 96%.

Самым популярным легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. За 11 месяцев 2019 года 3 030 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.

Далее в топ-10 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, вошли: Tesla Model S – 552; Volkswagen Е-Golf – 325; BMW i3 – 322 шт.; Fiat 500е – 293; Renault Zoe – 272; Chevrolet Bolt – 232; Mercedes-Benz B Class Electric Drive – 228; Tesla Model3 – 209; Tesla Model X – 204.

В коммерческом сегменте наилучший результат у Renault Kangoo Z.E. – с начала года 462 авто.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163923
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Газ Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Нацполиция нормандская четверка пожар Россия
 
 
 
 
 
 вверх