 Страны ОПЕК и Россия договорились о новом ограничении добычи нефти

Об этом сообщает Reuters по итогам заседания министров стран ОПЕК+, передает БизнесЦензор.

По данным агентства, также страны ОПЕК договорилась провести следующую встречу 5 марта 2020 года, а 6 марта состоится встреча ОПЕК+.

Эту информацию по итогам заседания ОПЕК+ подтвердил министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам российского министра, на Россию из этого сокращения на 500 тыс. баррелей придется 70 тыс. баррелей в сутки.

Новак отметил, что с учетом предыдущих договоренностей Россия в первом квартале 2020 года будет сокращать добычу на 300 тыс. баррелей в сутки без учета газового конденсата.

"Принято решение изменить методику и учитывать (для России) нефть без конденсата", – сказал министр, уточнив, что страны ОПЕК при расчете своей добычи не учитывают газовый конденсат.

В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман уточнил, что страна в рамках увеличения квот по сокращению добычи снизит производство нефти дополнительно на 167 тыс. баррелей в сутки, а еще 400 тыс. баррелей в сутки сократит добровольно.

Таким образом, с учетом всех сокращений Саудовская Аравия будет добывать в первом квартале 2020 года 9,74 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, в декабре 2018 года ОПЕК и несколько стран вне картеля во главе с Россией договорились о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки. После этого решение продлевалось.