[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.71 26.13
 Энергетика, Финансы
  236  0
Все про:добыча (1029) нефть (2570) Россия (4264) Саудовская Аравия (236) ОПЕК (371)

 Страны ОПЕК и Россия договорились о новом ограничении добычи нефти

Страны ОПЕК и их партнеры, входящие в группу ОПЕК+, согласились сократить добычу нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters по итогам заседания министров стран ОПЕК+, передает БизнесЦензор.

По данным агентства, также страны ОПЕК договорилась провести следующую встречу 5 марта 2020 года, а 6 марта состоится встреча ОПЕК+.

Эту информацию по итогам заседания ОПЕК+ подтвердил министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам российского министра, на Россию из этого сокращения на 500 тыс. баррелей придется 70 тыс. баррелей в сутки.

Новак отметил, что с учетом предыдущих договоренностей Россия в первом квартале 2020 года будет сокращать добычу на 300 тыс. баррелей в сутки без учета газового конденсата.

"Принято решение изменить методику и учитывать (для России) нефть без конденсата", – сказал министр, уточнив, что страны ОПЕК при расчете своей добычи не учитывают газовый конденсат.

В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман уточнил, что страна в рамках увеличения квот по сокращению добычи снизит производство нефти дополнительно на 167 тыс. баррелей в сутки, а еще 400 тыс. баррелей в сутки сократит добровольно.

Таким образом, с учетом всех сокращений Саудовская Аравия будет добывать в первом квартале 2020 года 9,74 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, в декабре 2018 года ОПЕК и несколько стран вне картеля во главе с Россией договорились о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки. После этого решение продлевалось.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163919
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Газ Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Нацполиция нормандская четверка пожар Россия
 
 
 
 
 
 вверх