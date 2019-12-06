 Мининфраструктуры решило раздавать новые польские разрешения под загруженные авто

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, такое решение было принято "с целью максимального удовлетворения всех участников рынка грузовых перевозок, а также урегулирования ситуации с очередями на ПВД с загруженными транспортными средствами".

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с оформлением, выдачей, учетом и анализом эффективности использования разрешений на поездку по территориям иностранных государств проанализировала доступные к выдаче разрешения Республики Польша из предварительного обмена разрешениями 2020 года (которые действительны для оформления начиная с декабря 2019 года, но не были распределены) тем перевозчикам, у которых загрузка автотранспортного средства подтверждается документами, датированными до 18 ноября текущего года включительно.

Выдача нераспределенных разрешений будет вестись в 7 пунктах: "Борисполь", "Винница", "Голобы", "Ковель", "Коростень", "Львов" и "Хмельницкий".

"В то же время, другим перевозчикам, которые осуществили загрузки и таможенное оформление в период после 18 ноября 2019 года, оформление и выдача разрешений Польши будет осуществляться за счет дополнительной квоты разрешений Польши квоты 2019 года, поступление которой в Украину от польской стороны запланировано ориентировочно в первой половине декабря 2019 года, о чем будет отдельно сообщено", – уточнили в министерстве.

Как сообщалось, в начале ноября Польша согласилась выдать Украине дополнительно 5 тысяч разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки в 2019 году и 10 тысяч разрешений из предварительного обмена на 2020 год для использования в 2019 году.

Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association, ЕВА) заявили, что по состоянию на начало августа украинские предприниматели почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши.

Как указывали в ЕВА, из-за проблем с разрешениями существует угроза задержек в поставках товаров в страны ЕС, а также возможные перебои с импортом сырья и готовой продукции из Европы.