 Связанная с Коломойским авиакомпания получит 8 новых самолетов для рейсов по Украине

Как сообщили в пресс-службе авиакомпания, задействовать новые самолеты планируется для расширения программы внутренних рейсов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Авиакомпания определила для себя, что наиболее эффективным для обеспечения этой программы будет оперирование самолетами ATR-72-600 франко-итальянского производителя ATR", – сказано в сообщении.

Как уточнили в "Розе ветров", первые три самолета ATR-72-600 2016 года выпуска будут эксплуатироваться в пассажирской конфигурации 70 кресел.

Как сообщалось, сейчас авиакомпания выполняет регулярные внутренние рейсы на линии Киев-Днепр и планирует на зимний период запустить внутренние рейсы Киев-Ивано-Франковск и Днепр-Ивано-Франковск.

26 ноября комиссия Госавиаслужба одобрила заявки авиаперевозчика на выполнение внутренних чартерных рейсов из Киева в Запорожье, Одессу, Львов, Херсон и Харьков с частотой три раза в неделю и из Киева в Днепр с частотой пять раз в неделю.

Флот "Розы Ветров", выполняющий рейсы, включает один A320 и пять A321, задействованных на чартерных направлениях, и пять Embraer 145, которые выполняют регулярные внутренние и международные рейсы, а также рейсы по заказу авиакомпании МАУ.

По данным СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский.

В то же время официально такая информация не подтверждена. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел", ООО "Феста", "Ренли" и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.