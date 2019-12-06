 Украина увеличила экспорт мяса птицы на 23%

Об этом сообщила Государственная фискальная служба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным ГФС, в денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 12,7% – до $531,74 млн.

В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов за одиннадцать месяцев 2019 года незначительно сократился и составил 121,1 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – $48,2 млн.

Кроме того, по данным ГФС, экспорт свинины по итогам января-ноября 2019 года составил 2,05 тыс. тонн против 1,65 тыс. тонн за аналогичный период 2018 года. Этой продукции было поставлено на сумму $4,69 млн против $3,55 млн за 11 месяцев 2018 года.

Импорт свинины в Украину за этот период сократился на 16,8% – до 21,92 тыс. тонн. В страну ввезено свинины на $41,85 млн против $48,12 млн в январе-ноябре 2018 года.

Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2018 году нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов до 328,97 тыс. тонн (+21,2%) по сравнению с 2017 годом, импорт – до 130,46 тыс. тонн (+10,3%). Экспорт свинины сократился в 2,8 раза – до 1,76 тыс. тонн, импорт вырос в пять раз – до 28,56 тыс. тонн.