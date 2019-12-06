 Власти Львова определили победителя конкурса на реконструкцию скандальной свалки

Об этом сообщил директор Львовского коммунального предприятия (ЛКП) "Зеленый город" ("Зелене місто") Вадим Ноздря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава предприятия уточнил, что это решение уже согласовано с международными кредиторами и подписание договора с победителем конкурса ожидается до конца этого года, что позволит подрядчику начать работы уже в начале 2020 года.

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что город крайне заинтересован в скорейшей реализации проекта, так как сегодня он вынужден тратить 300 млн грн ежегодно на вывоз мусора в связи с закрытием полигона "Грибовичи".

Ноздря отметил, что работы по технической рекультивации в Грибовичах ведутся с июля этого года и должны завершиться в 2021 году. За это время подрядчик должен выполнить работы по выравниванию и террасированию всей поверхности полигона, накрыть его технологическим защитным экраном и провести строительство инженерных сетей.

По словам директора, которое является заказчиком работ, в настоящее время на полигоне ведутся активные подготовительные работы по рекультивации свалки: вывоз загрязненного грунта с места оползня, который произошел в 2016 году, удаление озер фильтрата.

Ноздря уточнил, что стоимость работ по реабилитации полигона "Грибовичи" оценивается в 11,8 млн евро плюс 1,8 млн евро на работы с фильтратами.

Директор "Зеленого города" также сообщил, что уже завершен предквалификационный этап тендера по отбору подрядчика на строительства завода по переработке ТБО мощностью 250 тыс. тонн мусора в год, стоимость которого оценивается в 24 млн евро. Его прошли Eggersman Anlagenbau Gmbh (Германия), Control Process S.A. (Польша), Helector S.A. (Греция) и два консорциума: MUT (Австрия) с Dogusan (Турция) и WTT (Нидерланды) с Axis (Литва). Победителя намерены определить в первом квартале 2020 года.

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Как сообщалось, полигон "Грибовичи" был закрыт после пожара и оползня 30 мая 2016 года, в результате которого погибли четыре человека.

Французская Egis за средства французского правительства разработала ТЭО проекта. В июне 2018 года Львовский горсовет и ЕБРР подписали кредитное соглашение на 25 млн евро, из которых 5 млн евро – льготный кредит от Фонда чистых технологий, а еще 10 млн евро в виде гранта предоставит Восточноевропейский фонд энергоэффективности и окружающей среды E5P. Вклад города составит 4,5 млн евро.

Помимо реабилитации полигона и строительства завода по переработке ТБО этот проект предполагает также налаживание сбора ТБО на муниципальном уровне с создание центров сбора мусора оценочной стоимостью 4,2 млн евро.

Ноздря уточнил, что планируется также второй этап работ стоимостью 43,2 млн евро, рамках которого намечено создание нового регионального полигона, и Львов рассчитывает на финансирование этих работ Европейским инвестиционным банком. Предквалификацию на тендере по отбору подрядчика на рекультивацию полигона прошли также консорциумы JV Mesogeos S. A (Греция) с Rodina (Украина), SUEZ (Франция) с ONUR (Турция) и JV Goksin Insaat (Турция) с Hayat Group (Азербайджан).