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 Италия поддержит продление санкций против России, – министр

Саммит Евросоюза подтвердит санкции в отношении России, Италия поддержала это решение.

Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции в Риме, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили также тему, касающуюся санкций. В понедельник (9 декабря), в ближайшие дни, будут важные встречи в Совете Европы по международным делам, на которых будет обсуждаться возобновление санкций в отношении России со стороны Евросоюза", – сказал глава МИД Италии.

Он отметил, что "Италия примкнула, конечно, к европейским решениям, но хотела бы, тем не менее, свою позицию высказать – и с политической точки зрения, и также с экономической точки зрения".

"Санкции и контрсанкции, каким образом они отражаются на нашей стране, на нашей экономике. С другой стороны, подчеркиваю все же важность "минских соглашений" для того, чтобы разморозить эту ситуацию", – сказал Ди Майо.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163905
 
 
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