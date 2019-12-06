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Все про:LNG-терминал (38) Роснефть (175) сжиженный газ (468)

 "Роснефть" начнет торговать газом, – Bloomberg

"Роснефть" уже в 2020 году начнет торговать сжиженным природным газом (СПГ).

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, торговля будет осуществляться через зарегистрированную в Женеве торговую компанию Rosneft Trading SA, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

По информации собеседников агентства, компания наймет трейдеров, чтобы начать в следующем году.

Этим летом стало известно, что Россия и Венесуэла подписали соглашение, предоставляющее "Роснефти" налоговые льготы для проектов добычи и экспорта газа с проектов Patao и Mejillones на шельфе у восточного побережья страны.

Кроме того, по словам источников Bloomberg, "Роснефть" рассматривает возможность участия в разработке газового блока Deltana 5.

Совокупный объем всех месторождений бассейна, по предварительным оценкам, составляет около 180 млрд кубометров газа – вдвое больше, чем все доказанные запасы соседней Колумбии.

Значимым фактом является то, что венесуэльские месторождения расположены менее чем в 100 километрах от островного государства Тринидад и Тобаго. Там из-за сокращения собственной добычи газа на экспортных СПГ-заводах появились свободные мощности. Таким образом, у "Роснефти" будет два варианта экспорта газа: компания может построить завод по сжижению в самой Венесуэле или проложить подводный газопровод до Тринидада и Тобаго, чтобы воспользоваться его СПГ-терминалами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163901
 
 
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