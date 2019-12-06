 "Укрзализныця" оценила расходы на обновление локомотивов в 36 миллиардов

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, передает БизнесЦензор.

"Даже несмотря на то, что пригородный подвижной состав проходит подготовку к рейсам в депо, подвергается текущим и внеплановым ремонтам, от сбоев в работе узлов и возгорания оборудования это не страхует, поскольку состояние парка требует глобального обновления, а не "латание дыр", - сказал Рязанцев.

По словам Рязанцева, немедленной замены требует парк электропоездов, эксплуатируемых 50 лет и более и парк с истекшим удлиненным сроком. Это 77 составов электропоездов и 37 составов дизель-поездов. Всего же для первоочередного и неотложного обновления парка моторвагонного подвижного состава, который требует замены, необходимо 36,12 млрд грн.

"Огромной проблемой в данной ситуации является тот факт, что внутренних ресурсов "Укрзализныци" недостаточно для обновления пригородного парка в тех объемах, которые накапливались годами. А за годы независимости Украины средства из бюджета на обновление подвижного состава (пассажирского) не выделялись. Именно поэтому на сегодня мы имеем пассажирский и пригородный подвижной состав в не самом лучшем состоянии", - подчеркнул он.

Рязанцев отметил, что "Укрзализныця" неоднократно обращалось к Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой выделить средства в рамках государственной поддержки железнодорожных перевозок, что предусмотрено статьями 9 и 10 закона Украины "О железнодорожном транспорте", но ни разу с 1996 года средства не были выделены.

"В бюджете на 2020 год, к сожалению, такое финансирование не предусмотрено. Конечно, средства немалые, но комфорт и безопасность граждан бесценны", - резюмировал Рязанцев.