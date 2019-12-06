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Все про:Киев (2322) поезд (701) Укрзализныця (2525) Херсон (120)

 "Укрзализныця" назначила новый ежедневный поезд из Киева в Херсон

В первый день действия нового графика движения поездов, который стартует 8 декабря, "Укрзализныця" отправит в первый рейс новый региональный экспресс №767/768 Киев-Херсон.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, поезд с локомотивной тягой будет состоять из 9 вагонов: 5 вагонов с местами для сидения, 3 плацкартных и 1 купе.

Поезд будет отправляться из Киева ежедневно, кроме вторника. Из Херсона он будет курсировать с 9 декабря ежедневно, кроме среды.

Экспресс будет отправляться из Киева в 14:29 и прибывать в Херсон в 22:21. Обратно отправляться из Херсона в 5:36 и прибывать в Киев в 13:29. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Долинская и Николаев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163895
 
 
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