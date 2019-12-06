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 Нацбанк установил график работы банков на новогодние праздники

Национальный банк Украины (НБУ) определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы в период завершения отчетного года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, банки не будут работать 25, 29-31 декабря 2019 года, а также с 4 по 7 января 20120 года, передает БизнесЦензор.

В частности, 26 и 27 декабря 2019 года система электронных платежей будет работать в режиме продленного банковского дня – на 2 часа дольше обычного

28 декабря до 13:00 через СЭП будут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы. Национальный банк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП 28 декабря закончится в 15:00.

2 января 2020 банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

День работы СЭП с понедельника, 6 января 2020 года, переносится на субботу, 11 января.

3 и 8 января 2020 года СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

В период с 28 декабря 2019 года до 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком 27 декабря 2019 года.

"Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163893
 
 
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