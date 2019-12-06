 Нацбанк упростил кредитование физлиц-предпринимателей

Соответствующие изменения определены постановлением правления НБУ №147 от 5 декабря и вступают в силу 7 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В НБУ напомнили, что в начале года был повышен лимит для портфельной оценки кредитов юридическим лицам-субъектам хозяйствования с 2 млн грн до 5 млн грн.

Внесенными сейчас изменениями предусмотрено, что для оценки физических лиц-предпринимателей банки также смогут использовать портфельный подход. Это правило будет распространено на все кредиты ФОПам до 5 млн грн.

"На практике это означает, что ключевым фактором оценки рисков заемщиков будет своевременность погашения долга. Так, пока заемщики не допускать просрочек по своим обязательствам, предоставленные им кредиты можно считать качественными. По таким кредитам банки будут определять минимальный кредитный риск", – пояснили в НБУ.

Ожидается, что упрощенный подход к оценке кредитных рисков физических лиц - предпринимателей также упростит формальные процедуры кредитного администрирования. В целом это расширит возможности банков кредитовать МСБ и упростит предпринимателям доступ к кредитным ресурсам.

"Возобновление кредитования зависит в том числе от простоты получения кредита. Мы хотим обеспечить такие условия, когда и малый бизнес имеет доступ к финансированию, и одновременно риски для банков и системы в целом остаются низкими и контролируемыми, сохраняется ценовая и финансовая стабильность", – прокомментировала изменения первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Кроме того, с учетом недавних законодательных изменений, в Положение об определении размера кредитного риска по активным банковским операциям дополнительно введен отдельный вид приемлемого для уменьшения кредитного риска обеспечения в виде права доверительной собственности.