 Кабмин объявил конкурсы на заместителей глав таможенной и налоговой служб

Соответствующие распоряжения от 20 ноября обнародованы на правительственном портале, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, на заседании 4 декабря правительство окончательно утвердило создание Государственной таможенной службы, тогда как запуск Госналоговой службы произошел в августе.

18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение об образовании Государственной налоговой и Государственной таможенной служб путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.