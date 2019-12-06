 Пассажиропоток аэропорта "Харьков" в ноябре вырос на 59%

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Ноябрь 2019 завершился не просто красиво, он отличился значительным повышением пассажирапотока на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. А это целых 115,2 тыс. пассажиров", - сказано в сообщении.

За 11 месяцев 2019 года услугами аэропорта воспользовались 1,2 млн человек, что в итоге больше на целых 39%, чем за декабрь-ноябрь 2018 года.

Самыми популярными направлениями в ноябре стали: Шарм-эш-Шейх, Киев, Стамбул, Краков, Варшава, Вена, Гданьск, Шарджа, Катовице, Прага.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 человек в час.