[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.71 26.13
 Транспорт
  181  0
Все про:Харьков (332) пассажиропоток (322)

 Пассажиропоток аэропорта "Харьков" в ноябре вырос на 59%

Пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" (МАХ) в январе-ноябре 2019 года увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,2 млн человек.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Ноябрь 2019 завершился не просто красиво, он отличился значительным повышением пассажирапотока на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. А это целых 115,2 тыс. пассажиров", - сказано в сообщении.

За 11 месяцев 2019 года услугами аэропорта воспользовались 1,2 млн человек, что в итоге больше на целых 39%, чем за декабрь-ноябрь 2018 года.

Самыми популярными направлениями в ноябре стали: Шарм-эш-Шейх, Киев, Стамбул, Краков, Варшава, Вена, Гданьск, Шарджа, Катовице, Прага.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 человек в час.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163882
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский нормандская четверка Одесса пожар Путин Россия
 
 
 
 
 
 вверх